В Ровенской области исчезли двое детей: тело 3-летнего мальчика нашли, другого ищут (фото)
В Ровенской области во время поисков детей в водоеме обнаружили тело 3-летнего мальчика. 4-летнего Дмитрия продолжают искать полиция и спасатели.
В Ровенской области произошла трагедия. Там в Дубровицкой общине погиб маленький ребенок, еще одного мальчика сейчас разыскивают правоохранители.
Об этом сообщила полиция Ровенской области.
Об исчезновении детей правоохранители узнали 5 апреля около 19:00. 35-летняя жительница села Колки рассказала, что ее племянники в возрасте 3 и 4 лет еще около 15:00 уехали кататься на велосипеде и домой не вернулись.
К поискам немедленно подключились правоохранители, спасатели, пограничники, кинолог с собакой, а также родственники и местные жители. Для обследования территории использовали и беспилотники.
В ходе обследования водоема полицейские обнаружили тело 3-летнего мальчика.
Поиски 4-летнего Дмитрия продолжаются. К операции привлечены значительные силы, правоохранители просят граждан помочь любой информации.
«Если вам известно возможное местонахождение ребенка, сообщите по телефонам: 066-479-50-18 или 112», — передают правоохранители.
Напомним, ранее речь шла о гибели ребенка в Днепре. Там тело 4-летнего ребенка из воды извлекли местные жители. Спасателей не вызвали — было уже поздно.
также говорилось, что на Полтавщине 6-летний мальчик погиб, упав в бассейн на территории одного из аквапарков.