В Ровенской области исчезли двое детей: тело 3-летнего мальчика нашли, другого ищут (фото)

В Ровенской области исчезли дети

В Ровенской области произошла трагедия. Там в Дубровицкой общине погиб маленький ребенок, еще одного мальчика сейчас разыскивают правоохранители.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Об исчезновении детей правоохранители узнали 5 апреля около 19:00. 35-летняя жительница села Колки рассказала, что ее племянники в возрасте 3 и 4 лет еще около 15:00 уехали кататься на велосипеде и домой не вернулись.

На Дубровичи утонул ребенок Фото: НацполицияНа Ровенщине продолжается масштабная поисковая операция: пропали двое детей, одного обнаружили без признаков жизни Фото: Нацполиция

К поискам немедленно подключились правоохранители, спасатели, пограничники, кинолог с собакой, а также родственники и местные жители. Для обследования территории использовали и беспилотники.

В ходе обследования водоема полицейские обнаружили тело 3-летнего мальчика.

Поиски 4-летнего Дмитрия продолжаются. К операции привлечены значительные силы, правоохранители просят граждан помочь любой информации.

«Если вам известно возможное местонахождение ребенка, сообщите по телефонам: 066-479-50-18 или 112», — передают правоохранители.

Напомним, ранее речь шла о гибели ребенка в Днепре. Там тело 4-летнего ребенка из воды извлекли местные жители. Спасателей не вызвали — было уже поздно.

также говорилось, что на Полтавщине 6-летний мальчик погиб, упав в бассейн на территории одного из аквапарков.