В Ровенской области из-за коронавируса умер 8-летний ребенок: подробности трагедии

У мальчика было сопутствующее заболевание — ДЦП.

В Ровенской области в четверг, 16 сентября, из-за коронавируса умер 8-летний мальчик.

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Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.

Известно, что покойный был жителем Ровенского района. Обстоятельства трагедии не сообщается.

Главный врач Ровенской областной детской больницы Виталий Бойко в комментарии rivnepost.rv.ua добавил, что у ребенка была тяжелая сопутствующая патология — ДЦП. А коронавирусная инфекция только ухудшила состояние пациента.

Также в областной администрации добавили, что за сутки по состоянию на утро 17 сентября обнаружили 207 новых больных. Возраст инфицированных — от 1 до 83 лет.

Напомним, Украина попала в тройку стран, лидирующих за суточной смертностью от COVID-19 в Европе.

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