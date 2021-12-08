В Ровенской области из-за непогоды ограничили движение грузовиков

Ограничение ввели с 19:30, когда его снимут – неизвестно.

Спасатели предупреждают об ограничении движения грузовиков из-за непогоды в Ровенской области, в частности, на трассе "Киев-Чоп" и Н-25 "Городище-Ровно-Староконстантинов".

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, ограничения ввели из-за снижения температуры воздуха до 6 градусов мороза и осадки в виде дождя.

"8 декабря, по информации Службы автомобильных дорог в Ровенской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями с 19:30 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на дорогах М 06 "Киев-Чоп" и Н-25 "Городище-Ровно-Староконстантинов" в пределах области", — говорится в сообщении ГСЧС.

Подразделения ГСЧС не привлекают. Когда ограничения снимут – не сообщалось.

Напомним, полиция Киева предупредила об опасной гололедице на дорогах столицы 8 и 9 декабря. По состоянию на 16:00 в городе зарегистрировали уже 112 аварий.