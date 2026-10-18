В Ровенской области из-за российской атаки остановило работу производственное предприятие

Атака российских дронов / © ТСН.ua

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В Ровенской области в результате российской атаки было повреждено производственное предприятие, которое из-за повреждений было вынуждено приостановить работу.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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«Одно из производственных предприятий Ровенской области стало мишенью для врага во время очередной атаки. Люди не пострадали. Однако само предприятие из-за повреждений прекратило работу», — отметил глава ОГА.

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Ранее Александр Коваль сообщал, что целями российских войск стали объекты гражданской инфраструктуры в областном центре и его окрестностях.

Напомним, ночью и утром 18 сентября Россия нанесла массированный удар по западным областям Украины с помощью ударных беспилотников. Взрывы прогремели, в частности, в Ровно.

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