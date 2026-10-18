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В Ровенской области из-за российской атаки остановило работу производственное предприятие
По предварительным данным, в результате российской атаки никто из людей не пострадал.
В Ровенской области в результате российской атаки было повреждено производственное предприятие, которое из-за повреждений было вынуждено приостановить работу.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
«Одно из производственных предприятий Ровенской области стало мишенью для врага во время очередной атаки. Люди не пострадали. Однако само предприятие из-за повреждений прекратило работу», — отметил глава ОГА.
Ранее Александр Коваль сообщал, что целями российских войск стали объекты гражданской инфраструктуры в областном центре и его окрестностях.
Напомним, ночью и утром 18 сентября Россия нанесла массированный удар по западным областям Украины с помощью ударных беспилотников. Взрывы прогремели, в частности, в Ровно.