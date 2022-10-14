В Ровенской области изменено время комендантского часа

В Ровенской области комендантского часа продолжаться с 00:00 до 05:00.

Такое решение принял Совет обороны области, — об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он начинает действовать с понедельника, 17 октября.



Этот вопрос вынесли из-за коллективных обращений владельцев бизнеса нашего региона. В ряде областей Украины уже принято решение о сокращении продолжительности комендантского часа. Оно целесообразно с экономической точки зрения. Поэтому наш Совет обороны принял его единогласно.



Также отменили Приказ начальника Ровенской областной военной администрации от 13 апреля 2022 г. № 119 «Об установлении ограничений по торговле алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе».



"В настоящее время критически важно наполнять бюджет всеми законными способами. Это пули, это шлемы, это бронежилеты для наших военных. «Экономический фронт» должен усиливать ВСУ. Без этого победа дается тяжелой ценой", — отметил Виталий Коваль.

Сокращение комендантского часа

Напомним, что ранее в Винницкой области сократили комендантский час. Она продлится с 00.00 до 05.00. В военной администрации напомнили, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Исключение – перейти в укрытие во время сирены и наличие спецпропуска.

Также читайте На Киевщине во время комендантского часа поймали двух мужчин с оружием и взрывчаткой

Читайте также:

Нарушение комендантского часа: какое наказание ожидает за ночные прогулки