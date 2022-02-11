В Ровенской области копатели янтаря напали на работников СБУ: в результате стрельбы ранены 5 человек

В Ровенской области копатели янтаря напали на работников СБУ: в результате стрельбы ранены 5 человек

На работников СБУ напали местные жители, вооруженные топорами, ножами, бензопилами и травматическим оружием. Правоохранители в ответ отстреливались.

В Ровенской области 10 февраля произошли столкновения между работниками СБУ и копателями янтаря.

Об этом сообщает Управление СБУ в Ровенской области.

По словам правоохранителей, в с. Ельное Сарненского района на них напали местные жители, вооруженные топорами, ножами, бензопилами и травматическим оружием.

В ответ сотрудники СБУ начали стрелять. В результате были ранены пять местных жителей и три сотрудника СБУ. Опасности их жизни нет, после оказания им медицинской помощи четверо от госпитализации отказались.

Службе безопасности все же удалось установить местных жителей, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Против копателей открыли уголовные производства по статьям "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа..."; "Массовые беспорядки" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Между тем ГБР проверяет правомерность действий сотрудников СБУ, открывших огонь в сторону копателей.

"Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия", — говорится в сообщении.

Работникам СБУ грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, что во время массовых обысков на Волыни разоблачили преступную группу, которая переправляла через Польшу в ОАЭ янтарь.

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