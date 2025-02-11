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На Ровенщине "лица мобилизационного возраста" избили сотрудников ТЦК

На Ровенщине "лица мобилизационного возраста" избили сотрудников ТЦК

Скандал во время мобилизации в Ровенской области/Коллаж иллюстративный / Фото: ТСН.ua

Нападавшие находятся в розыске, потому что скрылись с места происшествия.

В Ровенской области избили работников ТЦК во время проверки у мужчин военно-учетных документов.

Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК.

"Сегодня в одном из районов Ровенской области во время проверки военно-учетных документов лица мобилизационного возраста совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП при выполнении последними своих служебных полномочий", – говорится в сообщении.

Нападавшие нанесли работникам ТЦК телесные повреждения и повредили военную технику.

На место происшествия выехали дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Жизни и здоровью военнослужащих ТЦК сейчас ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят необходимые следственно-оперативные действия.

Нападавшие находятся в розыске, ведь они скрылись с места происшествия.

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Напомним, что сегодня в Сети появилось видео, как люди в военной форме насильно затягивают мужчину в бус на въезде в город Дубно (Ровенской области). Связаны ли эти случаи между собой, или это два разных инцидента — в ТЦК не уточнили.

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Ранее в Житомирской области похоронили 21-летнего подрывника ТЦК в Ровно.

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