На Ровенщине "лица мобилизационного возраста" избили сотрудников ТЦК

Нападавшие находятся в розыске, потому что скрылись с места происшествия.
В Ровенской области избили работников ТЦК во время проверки у мужчин военно-учетных документов.
Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК.
"Сегодня в одном из районов Ровенской области во время проверки военно-учетных документов лица мобилизационного возраста совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП при выполнении последними своих служебных полномочий", – говорится в сообщении.
Нападавшие нанесли работникам ТЦК телесные повреждения и повредили военную технику.
На место происшествия выехали дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Жизни и здоровью военнослужащих ТЦК сейчас ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят необходимые следственно-оперативные действия.
Нападавшие находятся в розыске, ведь они скрылись с места происшествия.
Напомним, что сегодня в Сети появилось видео, как люди в военной форме насильно затягивают мужчину в бус на въезде в город Дубно (Ровенской области). Связаны ли эти случаи между собой, или это два разных инцидента — в ТЦК не уточнили.
Ранее в Житомирской области похоронили 21-летнего подрывника ТЦК в Ровно.
Читайте также:
- На Закарпатье ТЦКшник помогал уклонистам бежать из военкомата, а военным – идти в СОЧ (фото)
- Теракты возле ТЦК и отделений полиции: как ФСБ вербует молодых украинцев и почему это заканчивается трагически
- В Украине готовят специальные военные контракты для молодежи 18-24 лет: нардеп сообщил детали