В Ровенской области лось впервые попал в фотоловушку: нацпарк поделился интересными кадрами

Встретить лося в дикой природе является большим нравом, ведь они обладают развитыми органами чувств и легко избегают потенциальной опасности.

В Ровенской области природоохранникам впервые удалось с помощью скрытой камеры запечатлеть одного из величайших жителей леса – лося (Alces alces).

Об этом сообщили сотрудники Дерманско-Острожского национального парка в социальной сети Facebook.

"Мы всегда знали, что в нашем парке обитают лоси, но впервые нам удалось зафиксировать одного из этих величественных зверей с помощью фотоловушки! Это самый большой представитель семейства оленевых, известный своими массивными раскидистыми рогами у самцов и удивительной выносливостью", — говорится в сообщении.

Работницы нацпарка напомнили, что лоси живут в лесах, болотах и пойменных лугах. Это травоядные животные, в рацион которых входят ветки деревьев и травы, а зимой — кора и молодые побеги деревьев и кустов. Самцы лосей обычно больше самок, их рост в холке может достигать 2 метров, а вес – до 600 кг.

Впрочем, несмотря на большие габариты лоси, хорошие пловцы и могут преодолевать даже значительные водные препятствия. Более того, лоси имеют очень развитые слух и обоняние, что позволяет им легко избегать опасности даже в густых лесах. В то же время для наблюдателей за живой природой это является значительным препятствием для встречи с лосем.

"Благодаря фотоловушкам, мы каждый раз убеждаемся, насколько богат и разнообразен наш природный парк и гордимся тем, что такие невероятные создания находят здесь свой дом", — отметили сотрудники Дерманско-Острожского национального парка.

Напомним, на Урале лось атаковал пожилую женщину в спальном районе города посреди белого дня. После нападения сохатый сбежал в лес, а жертва отделалась синяками.

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