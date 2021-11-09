В Ровенской области между вагонами нашли 12-летнего парня: подросток в тяжелом состоянии

Обстоятельства происшествия и причины травм устанавливают правоохранители.
В г. Дубно Ровенской области на железнодорожной станции 9 ноября в 17:44 12-летнего парня ударило электрическим током. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.
По данным спасателей, мальчика на улице Зализничной ударило электрическим током, после чего он упал между вагонами. Пострадавшего достали спасатели и передали медикам. Состояние парня оценивают как тяжелое.
Обстоятельства происшествия и причины травм устанавливают правоохранители.
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