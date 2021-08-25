В Ровенской области микроавтобус врезался в отбойник: погибли двое молодых людей (фото)

Причины аварии устанавливают следователи.
Возле села Птичья Ровненской области в среду, 25 августа, произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Trafiс не справился с управлением. Микроавтобус врезался в отбойник. На месте аварии погибли два человека. Количество пострадавших уточняется.
На месте ДТП работали следователи. Причины аварии устанавливаются.
В Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи уточнили, что в аварии погибли двое молодых мужчин в возрасте 32 и 36 лет. Пострадало еще 3 человек, их госпитализировали.
Напомним, в Ровенской области столкнулись легковой автомобиль, в котором ехали супруги, и грузовик.
А во вторник, 24 августа, в 23:25 ч. в селе Арламовская Воля Львовской области правоохранители во время патрулирования обнаружили на проезжей части полевой дороги 32-летнего местного жителя. Мужчина был тяжело травмирован, вероятно, после ДТП. 25 августа около 2:50 ч. потерпевший, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении, отметили в полиции.