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В Ровенской области молодая семья отравилась угарным газом: 5-летняя девочка погибла

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В Ровенской области молодая семья отравилась угарным газом: 5-летняя девочка погибла

Фото: pixabay.com

Реанимационные мероприятия не помогли – к сожалению, ребенок погиб.

В городе Дубно Ровенской области угарным газом отравились молодые супруги и их пятилетний ребенок.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Сегодня утром, 25 декабря, в больницу доставили 26-летнюю мать, 28-летнего отца и их пятилетнюю дочь с диагнозом отравления угарным газом. В результате проведенных реанимационных мероприятий спасти жизнь девочке не удалось.

В доме на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и соответствующие службы. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, что в Украине растет количество случаев отравления угарным газом. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской областях.

В частности, увеличилось количество несчастных случаев, связанных с эксплуатацией генераторов. Так, в Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора. В больницу госпитализировали 20-летнюю, 62-летнюю и 56-летнюю женщин, а также одномесячного младенца.

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Дата публикации
Просмотры
162
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