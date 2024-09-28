В Ровенской области мошенник выманил у женщины 100 тысяч на "лечение" сына-военнослужащего

В Дубенщине в Ровенской области будут судить мошенника, который выманил у матери почти 100 тыс. грн на "лечение" сына-военнослужащего.

Житель Львовщины выманил у матери военного почти 100 тысяч гривен якобы на лечение ее сына.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Следствием установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина в июле этого года шайхрайским путем выманил у жительницы Дубенщины почти 100 тыс. грн.

Так, женщине позвонили и сообщили, что ее сын, который служит в ВСУ, попал в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в лечении.

Мать военнослужащего, не проверив информацию, передала 50 000 гривен и 1200 долларов США таксисту, приехавшему к ней домой. Он привез передачу в Ровно и отдал деньги злоумышленнику.

Мужчина находится под стражей, свою вину признает. Обвинительный акт направлен в Млиновский районный суд.

Напомним, в Кировоградской области полицейские задержали циничного мошенника, который обманул мать погибшего воина на 1,1 млн грн.

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