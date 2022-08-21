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В Ровенской области мотоциклист насмерть сбил ребенка

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В Ровенской области мотоциклист насмерть сбил ребенка

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

В селе Константиновка, вблизи Сарн, мотоциклист сбил пятилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде.

От тяжелых травм ребенок погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Авария произошла около 20:30 в субботу, 20 августа, на улице Молодежной в селе Константиновка.

"В настоящее время установлено, что 27-летний местный житель, управляя мотоциклом Teken, допустил наезд на пятилетнюю односельчанку, которая ехала на велосипеде в попутном направлении", – сообщает пресс-служба полиции.

Также выяснилось, что мотоциклист был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Драгер показал 2,8 промилле, что в 14 раз превышает допустимую норму.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 УК (пьяное вождение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Dodge сбил двух девушек, пересекавших дорогу в неустановленном месте. Школьницы спешили на урок и пересекали дорогу в неустановленном месте. У водителя взяли кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения и поместили его автомобиль на штрафплощадку. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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