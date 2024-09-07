В Ровенской области мотоциклист переехал насмерть велосипедиста, который лежал на дороге

В Ровенской области произошло смертельное ДТП – велосипедист погиб, а мотоциклиста госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Известно, что ДТП произошло на трассе "Городище — Ровно — Староконстантинов" недалеко от села Рокитное Костопольской громады.

72-летний житель Костополя на мотоцикле Viper наехал на мужчину, который вместе с велосипедом лежал на проезжей части. Мотоциклист упал и травмировался, его с ушибами и ранами госпитализировали.

Велосипедиста также отвезли в медучреждение, где во время проведения реанимационных мероприятий он скончался. Полицейские устанавливают его личность, ведется досудебное расследование.

Напомним, на Прикарпатье 22-летняя водитель микроавтобуса насмерть сбила мужчину.

А на Буковине в смертельной аварии погиб 12-летний велосипедист. Правоохранители установили, что на парня наехал 60-летний водитель.

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