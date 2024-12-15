В Ровенской области мужчина из автомата устроил стрельбу по толпе, есть раненые

В селе Большие Поселки в Ровенской области между двумя компаниями произошел конфликт, завершившийся стрельбой.

Сегодня ночью в селе Большие Поселки Ровенской области между двумя компаниями возник конфликт, во время которого молодой человек из одной из групп открыл огонь из автомата по представителям другой.

Об этом сообщило Ровенское районное управление полиции Отделения полиции 4 Ровенского РУП.

Стало известно, что в результате стрельбы огнестрельные ранения получили четверо парней. Пострадавшие госпитализированы, по словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

Злоумышленник сразу после инцидента скрылся с места происшествия. Однако правоохранителям удалось установить его местонахождение и разыскать через несколько часов. Решается вопрос о задержании мужчины в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство нескольких человек. Полиция Ровенского районного управления продолжает расследование.

Правоохранители призвали всех свидетелей происшествия обратиться в полицию, чтобы помочь установить все обстоятельства преступления.

Напомним, в городе Дубно в Ровенской области произошел конфликт между внутренне перемещенными лицами и заместителем директора местного колледжа, ответственным за административно-хозяйственную работу. Инцидент произошел в общежитии, где проживают переселенцы.

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