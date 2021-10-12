В Ровенской области мужчина насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы и снимал все на камеру: его строго наказали

Мужчина 5 месяцев сексуально издевался над ребенком.
В Ровенской области 32-летний мужчина насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы и снимал все на камеру. Суд первой инстанции назначил ему пожизненное лишение свободы, апелляционный суд оставил этот приговор.
Об этом говорится в сообщении Ровенской областной прокуратуры.
По данным следствия, 32-летний мужчина на территории нынешней Острожской территориальной громады Ровенской области с января по май 2020 регулярно совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Издевательство над ребенком педофил снимал на камеру. Эти видео случайно увидела мать девочки и обратилась в полицию.
В суде мужчина свою вину признал лишь частично. Здолбуновский районный суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы. Однако мужчина и его защитник отправились в апелляционный суд. 11 октября Ровенский апелляционный суд не удовлетворил жалобы осужденного, оставив наказание, которое назначил суд первой инстанции.
Напомним, на Закарпатье ранее судимый изнасиловал несовершеннолетнюю.