В Ровенской области мужчина перерезал горло своей знакомой: суд вынес приговор

Злоумышленник не помнит, как это произошло.

В Ровенской области мужчина перерезал горло своей 38-летней знакомой. Чтобы избежать наказания за убийство, обвиняемый убеждал родных и правоохранителей, что нашел потерпевшую уже мертвой.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Здолбуновщины приехал в гости к 38-летней ровенчанке, с которой они познакомились накануне. Во время застолья в квартире женщины между ними возник конфликт, во время которого мужчина схватил нож и нанес потерпевшей по меньшей мере три ранения в шею, перерезав ей горло. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

"Обвиняемый хотел избежать ответственности – сначала сообщил своим родным, что обнаружил знакомую с перерезанным горлом, а уже его родные позвонили в полицию. Следствием собрано достаточное количество доказательств, подтверждающих совершение преступления именно этим мужчиной", – отметили в прокуратуре.

Во время судебного разбирательства злоумышленник свою вину не признал, поскольку утверждает, что ничего не помнит.

Обвиняемого признали виновным по ч.1 ст.115 УК (преднамеренное убийство) и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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