В Ровенской области мужчина перевозил вместе с овощами 350 кг янтаря более чем на 1,5 млн грн

Полицейские открыли производство.
В Ровенской области полицейские изъяли у мужчины более 350 килограммов янтаря. Стоимость полудрагоценных камней оценивают более чем в 1,5 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.
Полицейские на блокпосте остановили автомобиль, за рулем которого находился 29-летний житель села Заслучье Сарненского района. Янтарь обнаружили во время обыска авто. Камни были спрятаны под мешками с овощами. Впрочем, водитель отказался показывать, что перевозит.
По словам пресс-офицера полиции области Юлии Мозоль, прибывшие на место происшествия следователи задокументировали уголовное правонарушение. Во время обыска был изъят янтарь. Он был расфасован в 19 хозяйственных мешках, общий вес которых составляет 355 килограммов.
По факту незаконной перевозки янтаря мужчине грозит штраф от трех до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 51-170 тыс. грн, ограничение свободы от двух до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Как сообщалось, на Львовщине врача (гинекологиня) будут судить за небрежное исполнение служебных обязанностей, повлекшее смерть новорожденного. У 38-летнего врача на дородовом наблюдении находилась беременная женщина, которую обвиняемая госпитализировала и принимала роды.
Читайте также:
- Он хотел секса, а она его зарезала: на Львовщине женщина проведет за решеткой 9 лет
- В Тернополе исчезла женщина с 2-летним ребенком: что известно (фото)
- Бил молотком по голове: в Киеве молодой человек пытался убить свою бабушку