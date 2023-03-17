В Ровенской области мужчина перевозил вместе с овощами 350 кг янтаря более чем на 1,5 млн грн

В Ровенской области полицейские изъяли у мужчины более 350 килограммов янтаря. Стоимость полудрагоценных камней оценивают более чем в 1,5 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.

Полицейские на блокпосте остановили автомобиль, за рулем которого находился 29-летний житель села Заслучье Сарненского района. Янтарь обнаружили во время обыска авто. Камни были спрятаны под мешками с овощами. Впрочем, водитель отказался показывать, что перевозит.

По словам пресс-офицера полиции области Юлии Мозоль, прибывшие на место происшествия следователи задокументировали уголовное правонарушение. Во время обыска был изъят янтарь. Он был расфасован в 19 хозяйственных мешках, общий вес которых составляет 355 килограммов.

По факту незаконной перевозки янтаря мужчине грозит штраф от трех до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 51-170 тыс. грн, ограничение свободы от двух до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото: Пресс-служба МВД в Ровенской области

Как сообщалось, на Львовщине врача (гинекологиня) будут судить за небрежное исполнение служебных обязанностей, повлекшее смерть новорожденного. У 38-летнего врача на дородовом наблюдении находилась беременная женщина, которую обвиняемая госпитализировала и принимала роды.

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