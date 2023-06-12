В Ровенской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации из-за денег: как его наказали

Подозреваемый заявил, что его семья нуждается в материальной поддержке.

Житель Радивиловского района Ровенской области получил повестку, однако отказался от мобилизации, заявив о "финансовых обязательствах". Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Радивиловского районного суда Ровенской области.

По данным суда, житель Ровенщины 1 апреля 2023 получил повестку и должен был 3 апреля 2023 прийти в воинскую часть для прохождения службы по мобилизации. Однако подозреваемый проигнорировал это.

На суде мужчина вину признал и сообщил, что поступил так, потому что его семья нуждается в материальной поддержке.

"Причину неявки объясняет тем, что его семья нуждается в материальной поддержке, в связи с чем вынужден постоянно искать заработки. Также указывает, что имеет финансовые обязательства, поскольку понес расходы в связи со смертью отца. Просит его не наказывать", — говорится в материалах суда.

Мужчина находился на испытательном сроке из-за другого нарушения, поэтому прокурор требовал для него реального лишения свободы из-за совершения повторного преступления.

Суд признал виновным уклониста и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области судили мужчину, которого признали годным к мобилизации, однако он не прибыл в учебный центр, получив боевую повестку. За это его осудили на 3 года лишения свободы, заменив это на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Читайте также: