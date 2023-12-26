В Ровенской области мужчина попросил посадить его в тюрьму вместо мобилизации в армию

Мужчина является участником боевых действий и уже убегал со службы.

В Ровенской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Дубенского горрайонного суда Ровенской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии. В мае 2023 г. он получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

На суде мужчина объяснил, что он не хочет служить в армии из-за больной матери. Он отметил, что готов сесть в тюрьму, лишь бы его не призвали в ВСУ.

"Он не желает выполнять воинскую обязанность и готов отбывать реальный срок наказания вместо пребывания в армии, хотя при этом мать останется сама. Он является участником боевых действий, был судим за самовольное уход, отбыл испытательный срок и с 2016 года не служил и не будет. Просил назначить минимальное наказание", — говорится в материалах суда.

Мужчину признали виновным по ст.336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

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