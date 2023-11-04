В Ровенской области мужчина проник в чужой дом и изнасиловал беременную женщину

В Ровенской судили 34-летнего мужчину, который ночью ворвался в чужой дом и изнасиловал беременную женщину. Ему дали шесть лет тюрьмы, а также обязали выплатить потерпевшей 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает ZAXID.net.

Как говорится в приговоре Сарненского райсуда, насилие над женщиной мужчина совершил ночью, 20 июня. Беременная женщина в то время находилась дома сама. Мужчина, имея физическое преимущество, закрыл женщине рот и сдавил шею, чтобы она не могла позвать на помощь, после чего изнасиловал и скрылся.

В суде мужчина пытался оправдаться. Он рассказал, что в ту ночь вошел в дом, где раньше жил его знакомый. Ему якобы открыла пострадавшая женщина. Также он заверил, что якобы сначала не понял, что она была беременна.

Пострадавшая женщина рассказала, что дверь никому не открывала, а проснулась от того, что ее кто-то пытается раздеть. Женщина сопротивлялась, но злоумышленник начал ее душить. После содеянного он вышел на кухню, а потерпевшая выбежала на улицу и принялась звать на помощь.

Злоумышленника признали виновным в нарушении ч.2 ст. 152 УК (изнасилование) и назначили шесть лет и один месяц заключения. Кроме того, судья также удовлетворила гражданский иск и постановила выплатить потерпевшей женщине 100 тысяч грн моральной компенсации. За проведенные экспертизы злоумышленник должен возместить 44 тысячи гривен.

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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