В Ровенской области мужчина разбил стекло в элитном автомобиле предпринимателя и бросил гранату (фото)

В настоящее время устанавливается лицо, которое может быть причастно к преступлению.

В Ровенской области мужчина разбил стекло в автомобиле предпринимателя и бросил туда гранату. Автомобиль в этот момент стоял вблизи многоэтажки.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

Как стало известно, инцидент произошел около 11.30. Правоохранители выяснили, что 58-летний житель Ровно обнаружил в своем автомобиле Range Rover гранату РГД-5.

“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Полицейские установили, что неизвестный разбил заднее стекло автомобиля, который был припаркован во дворе вблизи многоэтажки и бросил в салон гранату. Взрывотехники привели боеприпас РГД-5 в безопасное состояние. Выяснилось, что пыл был уже использован, поэтому взрывчатого вещества в нем не было”, — рассказали в Нацполиции области.

В настоящее время устанавливается лицо, которое может быть причастно к преступлению. Начато досудебное расследование по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 263 (“Незаконное обращение с боевыми припасами”) и ст. 195 (угроза уничтожения имущества”).

Напомним, что во Львовской области 24-летний парень взорвал гранату и умер на месте.

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