В Ровенской области мужчина убил двух щенков, а оружие спрятал под деревом

В Ровенской области мужчина убил двух щенков, а оружие спрятал под деревом

Полицию вызвали соседи.

В Ровенской области 46-летнему мужчине, который убил двух щенков, грозит 8 лет за жестокое обращение с животными. Свой поступок обвиняемый объясняет тем, что его "достали" беспризорные собаки.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Инцидент произошел 10 августа. Мужчина решил поквитаться с бездомными собаками, которые якобы на него бросались. Он хотел выстрелить в собаку из пневматической винтовки, однако промахнулся и попал в голову щенка. После этого вновь совершил несколько выстрелов и дважды попал в другого щенка.

Соседи, которые стали свидетелями, сообщили на спецлинию 102. Полицейские обнаружили погибшего щенка, еще один лежал раненый неподалеку. Пострадавшего четвероногого обследовали в ветклинике, где с помощью рентгена обнаружили пулю и оказали необходимую помощь.

Злоумышленника задержали. Пневматическую винтовку, которую он спрятал в окрестностях города под деревом, следователь изъял.

Подозреваемый в содеянном сознался.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что на Волыни живодер средь бела дня застрелил из ружья двух соседских собак.

А на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.

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