В Ровенской области мужчина украл грузовик с соседским картофелем и полчаса гонял селом (фото)

В Ровенской области мужчина украл грузовик с соседским картофелем и полчаса гонял селом (фото)

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы и штраф за нетрезвое вождение.

В с. Черница Ровенской области мужчина украл грузовик с соседским картофелем и полчаса гонял по селу ради развлечения.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Инцидент произошел 6 октября в 17:00. По данным следователей, автомобиль ГАЗ, который был загружен картофелем, вернулся с поля. Однако водитель не смог заехать во двор из-за другого автомобиля. Пока он искал водителя, 35-летний сосед украл грузовик и полчаса гонял на нем по селу, а потом еще и въехал в картофелекопатель. По данным полиции, мужчина так развлекался.

Алкотестер показал в крови горе-водителя 1,9 промилле алкоголя. Ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф за пьяное ДТП.

Напомним, в Харькове средь бела дня пьяный мужчина украл микроавтобус с картофелем.

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