В Ровенской области мужчина украл трубу, которая поставляла кислород в реанимацию COVID-больницы

В Ровенской области мужчина украл трубу, которая поставляла кислород в реанимацию COVID-больницы

Ему сообщено о подозрении.

В Здолбунове Ровенской области 32-летний мужчина украл медную трубу, которая поставляла кислород в реанимационное отделение местной городской больницы, которая определена для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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О краже полицию сообщили 26 августа. Правоохоронцяв удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался местный житель, который уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Следствие установило, что мужчина около 4:00 металлическими кусачками перерезал и похитил 19 метров трубы. После этого он сдал ее в пункт приема металлолома. За это получил 1,2 тыс. Грн.

Похищенное имущество полицейские изъяли. Мужчине сообщили о подозрении по статье "кража, совершенная повторно". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Правоохранители выбирают ему меру пресечения.

Как сообщалось, в Одессе неизвестные пытались украсть Криоцилиндры с кислородом, установленного в больнице №1 города. Там принимают инфицированных коронавируса.

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