В Ровенской области мужчина в ТЦК категорически отказался брать повестку и избежал мобилизации

В Ровенской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который в помещение ТЦК (территориального центра комплектования – ред.) отказался от получения боевой повестки и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Гощанского райсуда Ровенской области.

По данным суда, 17 мая 2023 года ВЛК признала мужчину годным к службе в армии во время действия военного положения. Ему вручили повестку на 22 мая, однако мужчина категорически отказался от нее и уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый вину не признал. Он заявил, что у него "есть много хронических болезней, которые ВВК не учла". В то же время, подсудимый решение комиссии нигде не обжаловал.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, мужчинам может понадобиться разрешение на получение зарплаты от военкомата и суда.

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