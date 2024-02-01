В Ровенской области мужчина в ТЦК категорически отказался брать повестку и избежал мобилизации

На суде мужчина вину не признал.
В Ровенской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который в помещение ТЦК (территориального центра комплектования – ред.) отказался от получения боевой повестки и уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Гощанского райсуда Ровенской области.
По данным суда, 17 мая 2023 года ВЛК признала мужчину годным к службе в армии во время действия военного положения. Ему вручили повестку на 22 мая, однако мужчина категорически отказался от нее и уклонился от мобилизации.
На суде подозреваемый вину не признал. Он заявил, что у него "есть много хронических болезней, которые ВВК не учла". В то же время, подсудимый решение комиссии нигде не обжаловал.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.
Напомним, мужчинам может понадобиться разрешение на получение зарплаты от военкомата и суда.
Читайте также:
- "Не вышел из машины – прострелили колено": что известно о семье скандального комбрига
- Мобилизационный законопроект: в Раде рассказали, что "не услышали" в Минобороны
- Все о мобилизации по-новому: что так возмутило украинцев и когда скандальные нормы заработают по полной