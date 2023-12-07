В Ровенской области мужчина в ТЦК отказался брать повестку: чем это закончилось

На суде мужчина вину признал.
В Ровенской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который в ТЦК и СП ( территориального центра комплектования и социальной поддержки – ред.) отказался брать повестку.
Об этом говорится в приговоре Заречненского районного суда Ровенской области.
По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был прийти в военкомат 22 июня 2023, однако проигнорировал призыв в армию.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он подтвердил, что намеренно не пришел в ТЦК и СП.
Также суду показали акт, в котором призывник категорически отказался получать повестку и мобилизовываться в ВСУ.
Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на год испытательного.
Напомним, полковник запаса высказался по поводу мобилизации в Украине.
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