В Ровенской области мужчина в ТЦК письменно отказался от повестки и мобилизации: наказал ли его суд

В Ровенской области мужчина в помещении ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки – ред.) письменно отказался от повестки. За это его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Березновского районного суда Ровенской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был прибыть на службу в сентябре 2023 года, однако уклонился.

На суде мужчина объяснил, что ему действительно вручали повестку, однако отказался. Житель Ровенщины объяснил, что у его жены были тяжелые роды и он помогает ей и двум маленьким детям. Также мужчина жаловался на проблемы со здоровьем.

"Отметил, что имеет заболевания суставов, однако во время прохождения военно-врачебной комиссии его медицинские документы не требовались и не проверялись. В совершенном искренне раскаялся", — говорится в материалах суда.

Мужчина добавил, что он действительно написал заявление, в котором отказался от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на один год испытательного.

Приговор суда

Напомним, в Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили переселенца из оккупированного Луганска, который отказался от мобилизации и хотел уехать за границу.

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