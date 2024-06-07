В Ровенской области мужчина застрелил 20-летнюю девушку

Медики не смогли спасти жизнь пострадавшей.

В Ровенской области 29-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил свою 20-летнюю сожительницу. Пуля попала в голову девушки.

Об этом сообщила полиция региона.

Злоумышленник вызвал "скорую": прибывшие на место вызова медики только констатировали смерть девушки.

По факту умышленного убийства следователи приступили к досудебному расследованию.

Согласно осмотру в медучреждении 29-летний мужчина был трезв. Ружье, которое было зарегистрировано в установленном законодательством порядке, было изъято и направлено на экспертизу.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители обнаружили мертвой 12-летнюю Дарию Волошину, пропавшую в Полтаве. На ее теле были признаки насильственной смерти. Полиция начала уголовное производство.

Читайте также: