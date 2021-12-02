В Ровенской области мужчина застрял рукой между ветвями высокого дерева (фото)

В Ровенской области мужчина застрял рукой между ветвями высокого дерева (фото)

Мужчину снимали с дерева спасатели.

В селе Богдашев на Здолбуновщине Ровенской области мужчине зажало руку и он не мог сам спуститься с дерева. На помощь гражданину пришли спасатели.

Об этом сообщает ГСЧС в Ровенской области.

Известно, что мужчина днем 1 декабря полез срезать ветки с дерева. Во время их срезки на высоте гражданину и зажало руку.

Выбраться мужчина сам не мог и на место вызвали спасателей. Бойцы ГСЧС подставили выдвижную лестницу, поднялись на дерево и с помощью бензопилы освободили руку потерпевшего. После чего мужчину передали работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, в Ивано-Франковске в одном из развлекательных центров в кресле кинотеатра застрял школьник. Спасателям пришлось вырезать ребенка.

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