В Ровенской области на автозаправке вспыхнул пожар: видео

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

В поселке Новая Рафаловка Ровенской области загорелось здание на автозаправке.

Об этом сообщается на странице сообщества Varash_blog в Instagram.

"В пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области сообщили, что ночью произошло короткое замыкание электросети без дальнейшего возгорания на кровле операторской АЗС ООО "Энерджи Экспресс", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не сообщалась.

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