В Ровенской области на автозаправке вспыхнул пожар: видео

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
В поселке Новая Рафаловка Ровенской области загорелось здание на автозаправке.
Об этом сообщается на странице сообщества Varash_blog в Instagram.
"В пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области сообщили, что ночью произошло короткое замыкание электросети без дальнейшего возгорания на кровле операторской АЗС ООО "Энерджи Экспресс", — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших пока не сообщалась.
Читайте также:
- "Стер все бегом": в Ровно из храма насильно выгнали журналистов, снимавших нарушение карантина
- В Ровно в квартире, которую сдавали посуточно, убили женщину: полиция разыскивает гражданина Турции
- 3 065 "лошадей" мощности и разгон до "сотни" за полторы секунды: представлен самый быстрый гиперкар на планете