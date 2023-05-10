Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Ровенской области на мине подорвался трактор: один человек погиб, еще один травмирован

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2241
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Ровенской области на мине подорвался трактор: один человек погиб, еще один травмирован

В Ровенской области на мини взорвался трактор. / Фото: Виталий Коваль/Facebook

Тракторист проигнорировал табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории и поехал на поле.

На севере Ровенской области, в приграничной полосе на мине подорвался трактор.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Трагический инцидент произошел в поле на территории Дубровицкой территориальной громады.

К сожалению, в результате подрыва один мужчина погиб, другой – травмирован.

По словам Коваля, тракторист проигнорировал табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории и поехал на поле. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

"В очередной раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет, прежде всего, о вашей жизни и безопасности", — подчеркнул председатель Ровенской ОВА.

Тракторист решил вспахать поле, однако оно было заминировано / © Виталий Коваль/Facebook
Тракторист решил вспахать поле, однако оно было заминировано / Фото: Виталий Коваль/Facebook

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день более 170 тысяч квадратных километров Украины загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2241
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация