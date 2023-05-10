В Ровенской области на мине подорвался трактор: один человек погиб, еще один травмирован

Тракторист проигнорировал табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории и поехал на поле.

На севере Ровенской области, в приграничной полосе на мине подорвался трактор.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Трагический инцидент произошел в поле на территории Дубровицкой территориальной громады.

К сожалению, в результате подрыва один мужчина погиб, другой – травмирован.

По словам Коваля, тракторист проигнорировал табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории и поехал на поле. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

"В очередной раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет, прежде всего, о вашей жизни и безопасности", — подчеркнул председатель Ровенской ОВА.