В Ровенской области на мине подорвался трактор: один человек погиб, еще один травмирован

Тракторист проигнорировал табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории и поехал на поле.
На севере Ровенской области, в приграничной полосе на мине подорвался трактор.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Трагический инцидент произошел в поле на территории Дубровицкой территориальной громады.
К сожалению, в результате подрыва один мужчина погиб, другой – травмирован.
По словам Коваля, тракторист проигнорировал табличку маркировочного знака и ограждения о заминировании территории и поехал на поле. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
"В очередной раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет, прежде всего, о вашей жизни и безопасности", — подчеркнул председатель Ровенской ОВА.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день более 170 тысяч квадратных километров Украины загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.
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