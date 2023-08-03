В Ровенской области на мине подорвался тракторист: детали (фото)

Тракториста доставили в больницу с предварительным диагнозом контузия.

В Ровенской области, в пограничной полосе, на мине подорвался тракторист, работавший в поле.

Об этом передают полиция Ровенской области и глава областной ВА Виталий Коваль.

47-летний мужчина проигнорировал ограждающие ленты, предупредительные и запрещающие таблички, выехал за безопасный предел, где подорвался.

Ситуация произошла, когда тракторист работал в поле / Фото: Национальная полиция Ровенской области

По словам главы ОВА, ситуация произошла в поле, когда водитель разворачивался.

К счастью, тракторист остался жив. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом контузия. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Угрозы жизни 47-летнему трактористу нет

"В очередной раз призываю обращать внимание на предупредительные знаки. Особенно на приграничных территориях с ограниченным доступом. Для качественной обороны рубежей эти участки – заминированы", – предупредил Коваль.

В Ровенской области на мини взорвался трактор / Фото: Виталий Коваль/Facebook

Напомним, что в мае этого года в Ровенской области на мине уже подрывался трактор. Тогда один человек погиб, еще один был травмирован.