В Ровенской области на мине подорвался тракторист: детали (фото)

Тракториста доставили в больницу с предварительным диагнозом контузия.
В Ровенской области, в пограничной полосе, на мине подорвался тракторист, работавший в поле.
Об этом передают полиция Ровенской области и глава областной ВА Виталий Коваль.
47-летний мужчина проигнорировал ограждающие ленты, предупредительные и запрещающие таблички, выехал за безопасный предел, где подорвался.
По словам главы ОВА, ситуация произошла в поле, когда водитель разворачивался.
К счастью, тракторист остался жив. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом контузия. Жизни мужчины ничего не угрожает.
"В очередной раз призываю обращать внимание на предупредительные знаки. Особенно на приграничных территориях с ограниченным доступом. Для качественной обороны рубежей эти участки – заминированы", – предупредил Коваль.
Напомним, что в мае этого года в Ровенской области на мине уже подрывался трактор. Тогда один человек погиб, еще один был травмирован.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что более 170 тысяч квадратных километров Украины загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.
Читайте также:
- Россияне во время отступления минуют даже трупы мирных жителей и детские коляски — Bild
- Российское смертельное железо: как саперы разминируют Украину – эксклюзивный репортаж ТСН с фронта
- 67-летняя бабушка отправилась в саперы ради коровы и прославилась на весь мир