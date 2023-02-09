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В Ровенской области на пять часов отменят графики отключения света

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Ровенской области на пять часов отменят графики отключения света

Фото: Associated Press

С 15.00 отключения будут производиться по графикам.

В Ровенской области увеличили лимиты потребления электроэнергии на 9 февраля. Именно поэтому в регионе с 10.00 до 15.00 у будет действовать окно без отключений света.

Об этом сообщили в "Ровнооблэнерго".

"Несмотря на сохранение дефицита электрической энергии в объединенной энергосистеме страны, частью которой является и энергосистема нашей области, доказанные лимиты для ЧАО "Ровнооблэнерго" позволяют пройти период с 10:00 до 15:00 без ограничений электроснабжения", — говорится в сообщении.

Впрочем, не удастся миновать отключения в пиковые часы нагрузки. Энергетики отмечают, что область получила 55% потребности в обеспечении критической инфраструктуры, промышленности и бытовых абонентов.

Поэтому уже с 15.00 отключения будут проводиться по графику. Их можно просмотреть на сайте.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко считает, что весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления. Однако будут ли действовать графики отключений света, будет зависеть от действий России.

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Дата публикации
Просмотры
284
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