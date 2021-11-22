В Ровенской области на работе погиб слесарь: подробности трагедии

Обстоятельства трагедии расследует полиция.
В с. Моквин Ровенской области на работе погиб 53-летний мужчина. Потерпевший получил тяжелые травмы.
Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.
Инцидент произошел на одном из предприятий 20 ноября в 14.00. По данным следствия, 53-летний слесарь ремонтировал станок. На тот момент в цехе не было электроснабжения, однако когда свет включился, мужчину затащило в станок.
На место происшествия вызвали медиков, однако рабочий скончался. В полиции открыли производство по части 2 статьи 272 УК Украины. Продолжается следствие.
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