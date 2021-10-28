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В Ровенской области на трассе вспыхнула фура с алкоголем: фото

В Ровенской области на трассе вспыхнула фура с алкоголем: фото

Главное управление ДСНС в Ровенской области

Грузовик загорелся во время движения.

В среду, 27 октября, примерно в 23:30 на автодороге Киев-Чоп вблизи села Зеленый Гай Дубенского района Ровенской области вспыхнул грузовик, перевозивший алкоголь. Автомобиль загорелся во время движения.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, прибыв к месту пожара, спасатели увидели полностью охваченный огнем полуприцеп грузового автомобиля. Еще до приезда пожарных водителю удалось отсоединить сам автомобиль от охваченного огнем полуприцепа и отогнать на безопасное расстояние.

Спасатели оперативно начали тушить пламя. Огонь полностью уничтожил полуприцеп грузовика.

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Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К тушению была привлечена одна единица пожарной техники и пятеро спасателей.

Напомним, в Черновцах возле обладминистрации сгорел пассажирский автобус.

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