В Ровенской области нашли 14-летнего подростка, пропавшего 4 дня назад

Парень скрывался на чердаке в доме друга.

В Ровенской области разыскали 14-летнего парня, пропавшего во время выпаса коров. Подростка искали четыре дня.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенщины.

Вчера, 10 ноября, полицейские разыскали и вернули домой 14-летнего жителя поселка Песчанка, ушедшего с пастбища, где пас вместе с матерью скот.

Несовершеннолетний домой не вернулся. Родные парня обратились в полицию и сообщили, что он пропал еще 7 ноября, его видели в Песчанке местные жители.

Мальчик и раньше уходил из дома, чтобы не помогать матери по хозяйству. Сначала родственники искали пропавшего в одиночку, но потом решили обратиться в полицию.

"На поиски мальчика привлекли полицейских Тульчинского районного отдела полиции. Правоохранители проверили заброшенные дома, места, где мог находиться несовершеннолетний, опросили его друзей. В конце концов нашли мальчика в поселке Песчанка у товарища дома. Свой поступок он объяснил тем, что не желает исполнять домашние обязанности", – рассказали в полиции.

С матерью и ее сыном полицейские провели профилактическую беседу.

Напомним, что полицейские Харьковской области разыскали двух подростков из Херсона, которые вышли из дома и пропали без вести. Жертвами преступления они не стали.

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