В Ровенской области нашли мертвую женщину: ее сбил полицейский и бросил умирать (фото)

В Ровенской области посреди дороги обнаружили мертвой 64-летнюю женщину. Ее сбил полицейский и бросил умирать.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

По данным следствия, в селе Моквин бывшего Березновского района Ровенской области в ночь на 6 августа нашли тело 64-летней женщины.

Она 5 августа около 21.30 вышла от подруги домой, однако так и не дошла. Ее тело обнаружили на обочине дороги. Полиция установила, что ее сбил неизвестный автомобиль и бросил умирать.

"В результате комплекса проведенных розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителям удалось разыскать транспортное средство и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции, который находился вне службы и двигался на частному автомобилю", — сообщили в полиции.

О смертельном ДТП правоохранители сообщили в ГБР.

Напомним, в Одесской области легковушка насмерть переехала мальчика.

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