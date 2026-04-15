В Ровенской области нашли тело пропавшего мальчика: поиски продолжались 10 дней (фото)

ГСЧС завершила поиски ребенка в Ровенской области

В Ровенской области спасатели обнаружили тело мальчика, пропавшего в начале апреля в селе Колки. Его подняли на поверхность водолазы ГСЧС.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Ребёнка нашли примерно в километре от места исчезновения. Поисковая операция продолжалась более 10 дней и была масштабной.

Что известно о поисках братиков

Ранее, 5 апреля, было обнаружено тело младшего брата погибшего. После этого все силы сосредоточили на поисках старшего ребенка.

К операции привлекли более 60 спасателей, полицейских, волонтеров и кинологов. Специалисты обследовали около 224 гектаров территории, в том числе береговую линию, прибрежные зоны и акваторию реки Горынь.

При поисках использовали специальную технику, лодки, подводные дроны, эхолоты и беспилотники для проверки труднодоступных участков и дна водоема.

Пока на месте работают правоохранители — они устанавливают все обстоятельства трагедии.

Трагедия в Ровенской области: в селе Колки исчезли двое детей

Поиски 4-летнего мальчика в Ровенской области продолжались с 5 апреля. Там, в селе Колки, исчезли два брата.

Дмитрий и 2-летний Владислав поехали кататься и не вернулись домой. По словам бабушки, дети хотели качаться на колесе, которое обустроили у реки Горынь — в 100 метрах от дома. Она не позволила им выходить, однако ребята все же вышли и скрылись. Как именно — никто не заметил.

К поискам немедленно подключились правоохранители, спасатели, пограничники, кинолог с собакой, а также родственники и местные жители. Для обследования территории использовали и беспилотники.

При обследовании водоема полицейские обнаружили тело младшего братика. А поиски старшего продолжались до сих пор.