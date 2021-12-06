В Ровенской области неизвестные вандалы разгромили надгробия на кладбище (фото)

Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы до трех лет.

В Ровенской области неизвестные вандалы разбили восемь надгробий на кладбище.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Инцидент произошел в селе Кураш Сарненского (бывшего Дубровицкого) района.

По словам правоохранителей, злоумышленники разорили могилы ночью. Преступление было обнаружено местными жителями, которые после богослужения в церкви пришли посетить могилы родных.

"Мужчина приехал из Сарн на могилу своего родственника и увидел все это. Там уничтожено восемь могил. Памятники сброшены, но ни один не разбит, слава Богу, потому что были бы большие затраты для людей. Хотя не имеет значения, разбиты или нет — это варварство, чтобы такое сделать, ничего святого нет", — отметил местный староста Николай Дашук в комментарии "Суспильному".

В свою очередь полиция изъяла вещественные доказательства и опросил возможных свидетелей. К поиску злоумышленников привлекали служебную собаку. Было открыто уголовное производство по части 1 статьи 297 УК — "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы до трех лет.

Напомним, что в Кривом Роге подростки разгромили одно из местных кладбищ.