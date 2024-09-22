В Ровенской области нелюдь привязал собаку к мотоциклу и тащил ее по дороге

Правоохранители сразу отреагировали на этот инцидент, приступив к проверке по факту жестокого обращения с животным.

В Ровенской области мужчина жестоко обращался с собакой, он привязал ее к мотоциклу и тащил по дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Согласно сообщению правоохранителей, видео было обнаружено во время мониторинга интернета. После чего на место происшествия немедленно отправили полицейского офицера Заречненского территориального общества. В настоящее время ведутся следственные действия, чтобы установить личность злоумышленника и обстоятельства происшествия.

Предварительно правоохранители сообщают, что животное осталось живым. Официальное расследование продолжается, полиция призывает свидетелей инцидента предоставить дополнительную информацию для скорейшей установки всех деталей этого происшествия.

Напомним, в Ровенской области олень по имени Борис стал местной звездой, свободно гуляя по улицам и идя на контакт с людьми. Он даже стал любимцем магазинов и появился в соцсетях и телевидении.

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