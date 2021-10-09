В Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут допускать к обучению

В Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут допускать к обучению

Уровень иммунизации детей от полиомиелита в Украине является недостаточным.

В Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут допускать в учебные заведения.

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Как сообщает Минздрав, такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с выявлением случаев полиомиелита в регионе.

Так, решению комиссии, с 11 по 22 октября врачи проведут неотложный «нулевой» тур вакцинации детей до 5 лет включительно на территории области. Следующие три раунда иммунизации продлятся в течение 90 дней, вакцинацией планируют охватить всех детей до 5 лет в Ровненской области.

Кроме того, непривитых детей не будут допускать к обучению. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения.

Как заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, уровень иммунизации детей от полиомиелита в Украине является недостаточным, ведь лишь 53% малышей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. "Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь необходимо осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования. К тому же имеем результаты от ВОЗ, которые идентифицируют это, как вспышку, и вирус имеет связь с вирусами афганско-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане", — подчеркнул Кузин.

В Минздраве также отметили, что низкий уровень вакцинации детей от полиомиелита наблюдается в таких областях: в Херсонской - 40,7%, в Ивано-Франковской — 42,2%, Закарпатской — 43,1%, Запорожской — 46,2%, Харьковской — 46,5%, в Одесской и Киевской областях — по 47,5%. В Черновицкой и Львовской — по 48,5%, в Ровненской — 48,9%.

Напомним, 6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ровненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей. Последний раз в Украине фиксировали заболевания полиомиелитом в 2015 году.

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