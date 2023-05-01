В Ровенской области несовершеннолетний водитель под хмельком врезался в столб: его приехал забирать нетрезвый отец

17-летний пьяный юноша без водительского удостоверения за рулем джипа врезался в электроопору. "Спасать" от копов сына приехал тоже нетрезвый отец.

В городе Дубно Ровенской области нетрезвый 17-летний водитель врезался в электроопору, повалил ее и пытался скрыться.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции области.

Местные жители позвонили в полицию и рассказали, что неизвестный водитель совершил ДТП и пытается скрыться.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные, которые застали водителя и его друзей за неудачными попытками самостоятельно деблокировать машину от поваленного столба.

Нарушителем оказался 17-летний юноша, который никогда не получал водительское удостоверение и к тому же имел явные признаки алкогольного опьянения.

На место происшествия вызвали отца несовершеннолетнего и уже в его присутствии парня провели осмотр на состояние опьянения, результат — 1,48 промилле.

Допустимой нормой считается не более 0,2 промилле

Правда, отец правонарушителя также имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако это не остановило мужчину. Он уверенно сел за руль, за что и был сразу остановлен патрульными. От прохождения осмотра отказался.

Юноше на "подмогу" приехал пьяный отец / Фото: Facebook/Патрульная полиция Ровенской области

В результате автопроисшествия полицейские составили четыре административных материала. На несовершеннолетнего водителя сразу три: управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств.

Также протокол по ст. "Управление транспортным средством в состоянии опьянения" получил и его отец, 57-летний житель Дубна.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в результате ДТП погиб военный, еще два человека травмированы.

Также сообщалось, что в Ровенской области столкнулись бус и грузовик. В этом жутком ДТП погиб военный, еще двое — травмированы.

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