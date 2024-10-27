В Ровенской области обнаружили мертвого льва на свалке завода

Правоохранители установили, что животное умерло в результате онкологического заболевания.

В Костополе Ровенской области местные жители обнаружили труп льва на свалке вблизи мясокостного завода.

Соответствующее фото опубликовано в Инстаграмме "ПВК Костополь".

Откуда на свалке появилось мертвое экзотическое животное – неизвестно. Местные жители предположили, что лев мог находиться в цирке, который накануне приезжал в город. В то же время сообщается, что львов в программе цирка не было.

Тем временем в полиции осуществляют проверку обнаруженного трупа льва на территории Костопольского завода.

"Предварительно, следственно-оперативная группа установила, что животное умерло в результате онкологического заболевания. Полиция проверяет документы, опрашивает персонал завода и зоопарка с целью установления всех обстоятельств", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Черновцах по ул. Филиппа Орлика обнаружили питона. Змею нашли уже мертвой.

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