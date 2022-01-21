В Ровенской области объявили карантин в четырех селах из-за бешеного кота

В Ровенской области объявили карантин в четырех селах из-за бешеного кота

Опасной зоной признана территория в радиусе 6 километров.

В Ровенской области на территории четырех населенных пунктов объявлен карантин из-за обнаруженного бешенства у бездомного кота.

Об этом в пятницу, 21 января, сообщили на сайте Острожского городского совета.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, в селе Новомалин и близлежащих населенных пунктах, входящих в опасную зону, введены карантинные ограничения по бешенству.

Как говорится в сообщении, опасной зоной признана территория в радиусе 6 километров: кроме села Новомалин — села Ильяшевка, Лючин и Деревянче Острожской городской территориальной громады; а также угодья охотничьего хозяйства ООО "Верховское".

Напомним, ранее в городе Ровно на улице Молодежной котенок, у которого обнаружили бешенство, покусал 7-летнего мальчика. Ребенку оказывали медицинскую помощь.

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