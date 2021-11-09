В Ровенской области от COVID-19 умерла 23-летняя роженица

Врачи были вынуждены немедленно делать кесарево сечение и сумели спасти ребенка. Мать, к сожалению, скончалась.
В роддоме города Дубно на Ровенщине умерла 23-летняя роженица, которая была больна коронавирусом. Ребенок, к счастью, остался жив.
Об этом сообщает "Радио Трек".
"Пик заболевания женщины совпал с родами. Ребенок жив, но мать спасти мы не смогли. Мы вынуждены были делать немедленно кесарево сечение и это также повлияло на ее состояние. Семья отнеслась к нам с пониманием, потому что видели, как мы ее спасали", — рассказал. главный врач роддома в Дубне Ростислав Андрощук.
По его словам, в настоящее время в Дубенском роддоме находится 17 рожениц, больных COVID-19.
Ранее сообщалось, что под Полтавой от коронавируса умерла 23-летняя роженица.
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