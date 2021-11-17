В Ровенской области от COVID-19 умерла беременная: ребенка тоже не спасли

Женщина была на 7 месяце беременности.
В городе Дубно Ровенской области в роддоме от коронавируса умерла 20-летняя беременная.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на анонимный источник в медучреждении.
Женщина была на 7 месяце беременности. Ее привезли в роддом Дубна из Ровенского района, ведь это учреждение оказывает стационарную медицинскую помощь беременным женщинам, больным COVID-19, со всей Ровенщины.
Сегодня стало известно о ее смерти. К сожалению, ребенка тоже не удалось спасти.
Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.
Если эти данные будут подтверждены, то для Дубно это будет вторая смерть беременной женщины от COVID-19 в этом месяце. В начале ноября стало известно, что в Дубенском роддоме умерла 23-летняя роженица, которая была больна коронавирусом. Ребенка, к счастью, тогда удалось спасти.
Ранее сообщалось, что под Полтавой от коронавируса умерла 23-летняя роженица.
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