В Ровенской области от грузовика во время движения отлетело колесо, которое убило 30-летнего пешехода

Причины трагедии расследует полиция.

В г. Березное Ровенской области 17 июня в 16:34 от грузовика во время движения отлетело колесо, которое убило 30-летнего пешехода.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

По данным медиков, от грузовика во время движения отлетело колесо и серьезно травмировал 30-летнего пешехода. На место происшествия вызвали медиков. Пострадавшего госпитализировали.

Несмотря на усилия медиков пешеход скончался в 19:00 в районной больнице. Причины и обстоятельства трагедии расследует полиция.

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