В Ровенской области от коронавируса умер 12-летний мальчик

У мальчика, кроме COVID-19, было также тяжелое неврологическое заболевание.

В Ровенской области от коронавируса в среду, 16 июня, скончался 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в Ровенской ОГА.

Известно, что 12-летний мальчик был родом из с. Осов Сарненского района Ровенской области. Он заболел на коронавирус, однако медики не смогли спасти ребенка.

По данным врачей, у мальчика, кроме COVID-19, было также тяжелое неврологическое заболевание.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Черновцах после вакцинации умер провизор. Он болел на сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Мужчины не стало не из-за вакцинации, а через мозговой инсульт.

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