В Ровенской области от коронавируса умер 12-летний мальчик

У мальчика, кроме COVID-19, было также тяжелое неврологическое заболевание.
В Ровенской области от коронавируса в среду, 16 июня, скончался 12-летний мальчик.
Об этом сообщили в Ровенской ОГА.
Известно, что 12-летний мальчик был родом из с. Осов Сарненского района Ровенской области. Он заболел на коронавирус, однако медики не смогли спасти ребенка.
По данным врачей, у мальчика, кроме COVID-19, было также тяжелое неврологическое заболевание.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в Черновцах после вакцинации умер провизор. Он болел на сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Мужчины не стало не из-за вакцинации, а через мозговой инсульт.