В Ровенской области отец насмерть переехал годовалого сына

Отец не ожидал, что ребенок, только недавно начавший ходить, окажется у гаража.

В Ровенской области под колесами отца погиб один годовалый сын.

Об этом передает полиция Ровенщины.

28-летний местный житель, выезжая из гаража задним ходом, наехал на годовалого сына. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Медики осмотрели состояние алкогольного опьянения мужчины. Он был трезв.

По словам отца, когда он заходил в гараж, сын был возле дома, а это более 20 метров до гаража. Поэтому не ожидал, что ребенок, только недавно начавший ходить, там окажется.

Фото: Национальная полиция Ровенской области

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь следственного управления начал досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины. В рамках уголовного производства автомобиль помещен на спецплощадку", – говорится в сообщении.

Фото: Национальная полиция Ровенской области

Напомним, что в Черниговской области авто влетело под пассажирский поезд. В ДТП погибли мужчина, женщина и ребенок (фото).

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