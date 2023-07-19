В Ровенской области отец насмерть переехал годовалого сына

Отец не ожидал, что ребенок, только недавно начавший ходить, окажется у гаража.
В Ровенской области под колесами отца погиб один годовалый сын.
Об этом передает полиция Ровенщины.
28-летний местный житель, выезжая из гаража задним ходом, наехал на годовалого сына. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Медики осмотрели состояние алкогольного опьянения мужчины. Он был трезв.
По словам отца, когда он заходил в гараж, сын был возле дома, а это более 20 метров до гаража. Поэтому не ожидал, что ребенок, только недавно начавший ходить, там окажется.
"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь следственного управления начал досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины. В рамках уголовного производства автомобиль помещен на спецплощадку", – говорится в сообщении.
Напомним, что в Черниговской области авто влетело под пассажирский поезд. В ДТП погибли мужчина, женщина и ребенок (фото).
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